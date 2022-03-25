Курган, , 15:17 — REGNUM В Курганской области за сутки на 25 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 44 человека, выписались по выздоровлении 663. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки выявлено 260 заражённых коронавирусом курганцев, на шесть человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 25 марта выявлено 205 804 случая заражения коронавирусом, выздоровели 198 570 человека, скончались 2502 пациента (на одного человека больше, чем днём ранее).

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