Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию получила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом 27 марта сказано в распространённом заявлении Жан-Пьер.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заместитель пресс-секретаря Белого дома сопровождала президента США Джозефа Байдена в поездке в Европу. Как следует из заявления, сразу после возвращения в США Жан-Пьер сдала ПЦР-тест на коронавирус, и его результат оказался положительным.

При этом Жан-Пьер уточнила, что в последний раз видела американского лидера на встрече, где соблюдались все меры предосторожности, в том числе рекомендованная дистанция, поэтому контакт с президентом не считается близким.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки получила положительный результат теста на COVID-19 и поэтому не поедет на европейский саммит НАТО с президентом США Джо Байденом.

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