Женева, Швейцария, , 21:42 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 1 608 935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5143 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 25 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 476 374 234 носителя вируса, подтверждено 6 108 976 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 1 690 016 выявленных инфицированных и 4718 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.