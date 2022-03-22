Кишинёв, , 13:10 — REGNUM Управление здравоохранения Кишинёва закроет все мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления социальной защиты и здравоохранения столицы Молдавии Борис Гылкэ.

Вакцинация PublicDomainPictures

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«Учитывая низкий уровень вакцинации и достигнутый коллективный иммунитет, мы с 31 марта отказываемся от мобильных пунктов вакцинации», — сказал чиновник.

Он отметил, что вакцинация в стационарных пунктах продолжится. Гылкэ также сообщил, что количество случаев заражения коронавирусом в республике сократилось, но они ещё есть. Из 110 госпитализированных пациентов с COVID-19 в столице в тяжелом состоянии только двое.

Стоит отметить, что в середине марта в Молдавии списали 96 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании Moderna из-за низкого спроса на прививки у населения.

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