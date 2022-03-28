Чебоксары, , 08:06 — REGNUM В Чувашии недельная заболеваемость ковидом снизилась, при этом эпидемически неблагополучной остаётся ситуация в четырёх районах и одном городе. Такие данные публикует управление Роспотребнадзора по республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, 18 по 24 марта в Чувашии официально подтверждено 711 случаев заражения коронавирусом, в том числе 35,3% заболевших — чебоксарцы. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 19,9%, показатель заболеваемости составил 113,6 на 100 тыс. населения.

«Эпиднеблагополучие по COVID-19 отмечается в Ибресинском (показатель заболеваемости — 113,6 на 100 тыс. населения), Ядринском (109,4), Вурнарском (93,2), Алатырском (84,4) районах и Алатыре (187,3)», — отмечается в релизе.

Что касается возрастных групп, то наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен среди детей в возрасте до одного года, среди жителей от 50 лет и старше.

Всего с начала пандемии в Чувашии сделано более 2 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прививку от ковида сделали более 683,4 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию свыше 652,6 тыс. человек. Коллективный иммунитет ниже среднероссийского показателя (49,7%) и составляет 42,3%.

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