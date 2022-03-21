Москва, , 21:35 — REGNUM Украинское общество очень скоро начнёт меняться. Об этом 21 марта заявил ИА REGNUM публицист Владимир Омельчак.

Украинские «челноки» News.tut.by

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«Сколько оскорблений и проклятий нам, родившимся на Украине и живущим волею судьбы в России, пришлось услышать от наших сестер, братьев, сватов, друзей… Сколько огорчений и пролитых слез нам пришлось испытать», — заявил эксперт.

В 2014 году, когда особо обострились противоречия в обществе и с Россией в связи с вступлением Украины в Ассоциацию с Евросоюзом, мы трезво и доходчиво объясняли родным, знакомым, друзьям, что это неприемлемо для экономики России, и что подписание соглашения приведет к разрыву экономических связей, производственных цепочек, закрытием российского рынка, отметил политолог. Украинское общество приготовилось к тому, что после подписания Договора об ассоциации оно заживёт «по-европейски» с зарплатами и пенсиями в 2−3 тысячи евро, но этого не случилось, напомнил Омельчак.