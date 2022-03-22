Тамбов, , 16:29 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 36 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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22 марта выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом — на девять меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 109 тыс. 305 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 102 тыс. 674 пациента, в том числе 520 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2318 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.