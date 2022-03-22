Томск, , 11:41 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, 128 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 122 917. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 780 пациентов, в том числе один за сутки.

Выздоровели после COVID-19 за последние сутки 2543 человека, а всего к 22 марта коронавирус победили 116 511 жителей Томской области. Коллективный иммунитет в регионе немного превышает 52%.