Тегеран, , 08:05 — REGNUM 28 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 021, причем 50 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Еще 50 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 021», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2299 новых случаев заражения COVID-19, при этом 382 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 854 816 пациентов из общего числа 7 151 088 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1577 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 800 645 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 655 572 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.