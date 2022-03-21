Ульяновск, , 07:59 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие обновлённые сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, 20 марта в регионе лабораторно подтверждено 627 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 19 меньше, чем было подтверждено 19 марта.

Всего в Ульяновской области сделано 1 947 248 лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 20 марта проведено 2766 исследований.

Отметим, что в 2022 году в двух детских учреждениях здравоохранения Ульяновской области продолжится капитальный ремонт: в поликлинике № 3 на Камышинской и в поликлиническом отделении № 2 на проспекте Генерала Тюленева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сохраняется тенденция снижения подтверждаемых случаев заражения SARS-CoV-2: спад идёт восемь дней подряд. Если 11 март было выявлено 990 носителей инфекции, то к 19 марта — 646.