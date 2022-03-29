Рим, , 21:33 — REGNUM По данным на 29 марта, в Италии умерли 159 054 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 177 (днем ранее — на 95), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на 99 457 (днем ранее — на 30 710). Это самый высокий показатель с начала февраля 2022 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 14 496 579 — почти 25% населения страны. В настоящее время заражены 1 266 878 человек (на 12 822 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 49,7 миллиона человек (более 82,6% граждан страны).