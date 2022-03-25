Барнаул, , 11:09 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 25 марта 2022 года за сутки выявлены 386 новых носителей (на 15 человек меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число тестирований увеличилось с 7165 до 8308 (на 1143 больше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 496 (+14 за сутки) и 209 963 (+360 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 254 (-2 за сутки). Из них 114 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9916 человек, причём 12 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1009 жителей края (-35 за сутки). Кроме этого, 105 111 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-6 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 464 зараженных коронавирусом (-92 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 259 518 человек, выздоровели 242 106 человек (+633 за сутки).

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