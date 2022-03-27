Красноярск, , 11:32 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки подтвердили 15 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 10 523 человек. Выздоровели к настоящему времени 344 796 пациентов, в том числе 299 за сутки.

Общее число выявленных случае инфицирования достигло 358 626. За сутки диагноз подтвердился у 269 человек. 43 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.