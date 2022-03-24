Бухарест, , 20:12 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Румынии официально зафиксировано 4521 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что равнозначно показателям предыдущего дня. Об этом 24 марта со ссылкой на данные румынского министерства здравоохранения сообщает «Румынское телевидение».

Тест на коронавирус Yanao.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Согласно официальной информации, случаи заболеваемости отмечены в Бухаресте, Яссах и Констанце, в также нескольких уездах на западе страны. Сообщается о смерти 40 человек.

По состоянию на 24 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,32 млн. Из них умерло 64 995 пациентов.