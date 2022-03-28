Майминский район, Алтай, , 10:31 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 103 человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии излечились 29 317 пациентов.

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Подтвердился диагноз у 11 человек. Новые носители коронавируса выявлены в Маймнском, Чемальском и Онгудайском районах, а также в Горно-Алтайске. Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 727.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 644, в том числе 596 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 189, за весь период — 427 121», — отметили в штабе.