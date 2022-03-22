Ульяновск, , 15:25 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, но при этом многократно возросло суточное число госпитализаций в ковидные стационары. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 22 марта, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 191 475 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 21 марта — 605. Число инфицированных продолжает снижаться 12-ые суток подряд.

В то же время в регионе резко увеличилось количество госпитализированных в ковидные госпитали: если 20 марта в больницы попали 14 больных COVID-19, то 21 марта направили на лечение в учреждения здравоохранения в пять раз больше — 73-х пациентов.

Напомним, что 26 марта в медучреждениях Ульяновской области пройдёт Единый день диспансеризации. Всего с начала года профилактическим обследованием охвачены порядка 15 тыс. ульяновцев, в том числе свыше 6,7 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию после перенесённого COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии сделано 1 947 455 лабораторных исследований на коронавирус.

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