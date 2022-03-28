Омск, , 14:38 — REGNUM Масочный режим в Омской области продлён до 30 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Масочный режим Sev.gov.ru

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28 марта в Омской области прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Участники заседания подчеркнули, что сезон распространения вирусных инфекций ещё не завершён. Только за последнюю неделю зарегистрировано более 7 тысяч случаев ОРВИ.

«Ковид мы до конца тоже пока не победили», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

При этом принят ряд послаблений. Снято ограничение, по которому в торговых центрах и гипермаркетах на 4 кв. м мог находиться только один человек. Отменены обязательный уход на дистанционный режим работы и обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет. Больше не действует запрет на проведение деловых мероприятий в заведениях общепита и других учреждениях. Снижена проверочная нагрузка на предприятия и учреждения.

Власти региона призывают население вакцинироваться и ревакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 марта в Омской области выявлено 202 628 носителей коронавируса.

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