Красноярск, , 12:22 — REGNUM Снят ряд ограничений, введённых в Красноярском крае в связи с распространением коронавируса и касающихся работы школ, детских садов и оздоровительных лагерей.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Как сообщил 25 марта в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, внесённые в санитарные правила изменения вступят в законную силу с 26 марта.

В школах и детсадах отменяется требование о закреплении за каждым классом отдельного учебного кабинета. В местах проведения аттестации теперь не требуется соблюдение социальной дистанции между обучающимися.

Между тем продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп, классов, отрядов, массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Но теперь это касается только закрытых помещений.

Что касается детских оздоровительных лагерей, сняты ограничения в части их наполняемости. Теперь их можно заполнить на 100%. Кроме того, сняты ограничения по закрытому режиму, отменён одномоментный заезд.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Красноярском крае выявлено 358 078 носителей коронавируса.

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