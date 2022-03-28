Севастополь, , 10:30 — REGNUM В Севастополе в коронавирусные стационары были госпитализированы семь человек за последние стуки, данные на утро 28 марта опубликовал департамент здравоохранения региона. Накануне, 27 марта, сообщалось о госпитализации 20 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны за сутки с выздоровлением после COVID-19 восемь человек. В больницах региона с подтверждённым заражением и с подозрением на эковид остаются 295 пациентов. Всего в трёх ковид-стационарах развёрнуто 462 койки.

За сутки в городе подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом, это вдвое меньше, чем было зарегистрировано накануне (153 случая). Скончались ещё четыре ковид-пациента в возрасте от 62 до 83 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе было подтверждено 81 540 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 029 человек. Жертвами инфекции стали 2 260 человек.