Владимир, , 14:41 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 54 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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24 марта выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом — на 47 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 146 тыс. 299 носителей вируса.

После выздоровления выписан 122 тыс. 31 пациент, в том числе 1856 — за последние сутки.

За весь период скончались 3328 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев.