Сеул, , 09:52 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил о намерении принять второй дополнительный бюджет в текущем году для оказания поддержки малому бизнесу и самозанятым, пострадавших из-за пандемии. Об этом 24 марта сообщило KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, Юн Сок Ёль призвал руководителей подразделений своего комитета по передаче власти разработать подробную программу компенсации пострадавшим предприятиям и людям.

Избранный президент подчеркнул, что если действующая администрация Мун Чжэ Ина не одобрит запрос, он отправит бюджетный план в Национальное собрание (парламент) сразу после вступления в должность.

В ходе своей предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал выделить порядка 50 трлн вон ($41 млрд) на помощь малому бизнесу, продление существующей программы компенсации, кредиты под низкие проценты и налоговые льготы.

Напомним, что в феврале текущего года Национальное собрание Южной Кореи приняло дополнительный бюджет в размере 16,9 трлн вон (~$14,2 млрд).

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