Якутск, , 06:32 — REGNUM В Якутии количество выявляемых новых случаев заражения коронавирусом снижается, но медленно. По данным на 23 марта суточный прирост заболевших составил 392 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы с диагнозом COVID-19 37 якутян, 9,4% от числа заразившихся за сутки. Из всех заболевших лечение в стационарах получают 14,1%. Штамм «Дельта» выявляется примерно у 15% жителей республики с коронавирусом.

«За сутки 23,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах — 76,5%», — также отметили в оперативном штабе.

Прививки от COVID-19 сделали 84,6% взрослых якутян, ревакцинированы 63,3% из тех, кому пора было проходить эту процедуру.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта досуговым заведениям Якутии разрешено работать, а в аэропортах республики пассажирам больше не измеряют температуру. Послабления также коснулись проведения массовых мероприятий: теперь залы могут заполняться посетителями полностью.