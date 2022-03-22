Екатеринбург, , 06:38 — REGNUM В регионах Уральского ФО уменьшается нагрузка на ковидные стационары. Об этом сообщили журналистам в полпредстве.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последнюю неделю темпы распространения коронавируса снизились наполовину. Под наблюдением врачей в стационарах находятся 5,5 тыс. пациентов. Это в два раза меньше, чем в начале марта.

Регионы уже возобновляют оказание населению плановой помощи и проведение соответствующих профилактических мероприятий. При этом полпред Владимир Якушев призывает не расслабляться, так как в мире распространяется новый штамм коронавируса — «стелс-омикрон», и медикам важно крайне внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.