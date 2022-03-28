Красноярск, , 11:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлен 261 носитель коронавируса, выздоровели 256 человек, госпитализация потребовалась 24 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 358 887 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 345 053 человека.

Напомним, 27 марта в регионе подтвердили 269 случаев COVID-19, выздоровели 299 человек, госпитализация потребовалась 43 пациентам.

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