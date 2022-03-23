Баку, , 08:49 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 22 марта выявили 34 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 2741 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 791 545 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 781 202 человека, в том числе 145 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 677 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9666 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семеро — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 29 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 2056 тестов. Выздоровевшими медики признали 71 человека. Смерть наступила у троих пациентов с диагнозом COVID-19.