Новосибирск, , 14:31 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 марта, за сутки зарегистрировано 2108 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Com.ua

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Отметим, что днём ранее, 26 марта, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2086 обращений.

При этом в регионе сделано уже 4 138 827 тестов на коронавирус.

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