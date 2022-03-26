Симферополь, , 11:51 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки в коронавирусные стационары доставили 49 новых пациентов, сообщили 26 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 25 марта, сообщалось о 59 новых госпитализированных пациентах с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на территории Крым лабораторно подтверждено 373 новых случая заражения коронавирусом — на 18 случаев меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 505 человек. Подтверждена смерть ещё семи пациентов с COVID-19.

С начала пандемии на территории Крыма было подтверждено 176 352 случая заражения коронавирусом. За всё время в ковид-стационары попали 57 700 человек. Из общего числа заразившихся выздоровевшими признаны 167 684 человека. Жертвами инфекции в регионе стали 5 068 человек.