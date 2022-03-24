Таллин, , 12:04 — REGNUM

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В среду, 23 марта, в Эстонии от коронавируса скончались 19 человек — это рекордный показатель в нынешнем году. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

По словам члена правления Клиники Тартуского университета, профессора Йоэля Старкопфа, у невакцинированных пациентов болезнь по-прежнему протекает в более тяжелой форме, именно не вакцинированные оказались в эпицентре новых смертей. Смертность особенно высока среди людей пожилого возраста — старше 65 лет.

«Течение болезни и выздоровление вакцинированного человека, попавшего в больницу, легче и быстрее, чем у непривитого. В палаты интенсивной терапии вакцинированные люди попадают крайне редко, и если и попадают, то из-за сопутствующих заболеваний», — пояснил Старкопф.

Он считает, но нынешний всплеск смертности не связан с недавним смягчением ковид-ограничений. Не стал касаться профессор и сообщений о том, что массово прибывающие в страну украинские беженцы могут быть носителями коронавируса.

По его словам, в Клинике Тартуского университета в среднем смертность пациентов от коронавируса составила 10,3%, среди пациентов палат интенсивной терапии — 25,4%.

С начала пандемии в Эстонии умерли 2399 человек с коронавирусом.