Сеул, , 11:48 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2249 человек. Об этом 22 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 22 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 931 582 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 2239 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 461 722 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 47 007 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 419 209 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 353 980 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 9 936 540.

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