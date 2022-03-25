Сантьяго, , 01:58 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 155 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике выросло до 56 147. Также за минувшие сутки в стране выявили 9 414 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Чили подтвердили 3 426 147 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в Чили числится 37 204 активных случая заболевания COVID-19. При этом ведомство указывает, что за прошедшие две недели прирост зараженных коронавирусом снизился на 41%. Снижение заболеваемости COVID-19 фиксируется во всех регионах республики.