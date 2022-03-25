Москва, , 12:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сенатору Александру Пронюшкину, подтвердившему смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сложить полномочия.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Володин через телеграм-канал обратился к представителям СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию о Жириновском с предложением удалить фейковые сообщения и пожелать Жириновскому скорейшего выздоровления.

«А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — добавил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о смерти Жириновского сообщил телеграм-канал Mash. Сенатор Пронюшкин подтвердил смерть политика в телеграм-канале, позже он свой пост удалил.

Пронюшкин представляет в Совфеде Владимирскую область. Он был наделен полномочиями сенатора 8 октября 2018 г. новым губернатором области Владимиром Сипягиным, при этом 31-летний Александр Пронюшкин стал самым молодым членом Совета Федерации РФ.

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