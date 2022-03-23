Новосибирск, , 13:12 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 14 по 20 марта зарегистрировано 15 793 случая заболевания ОРВИ и гриппа. На предыдущей неделе — 14 702 случая, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Грипп torange.biz

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«Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 26,7%», — уточнили в ведомстве.

По данным регионального штаба, за прошедшие сутки зарегистрировано 3779 обращений из-за ОРВИ.