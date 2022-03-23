Ульяновск, , 08:35 — REGNUM В Ульяновской области резко снизилось суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным сведениям ведомства, 22 марта в регионе официально выявлено 544 носителя новой коронавирусной инфекции. Это на 61 случай меньше (605 случаев), чем было подтверждено 21 марта — таким образом, суточное снижение составило 10,1%.

Всего в Ульяновской области сделано 1 950 772 лабораторных исследования на коронавирус, в том числе 22 март проведено 3317 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2021 году в волонтёрскую деятельность были вовлечены свыше 28 тыс. молодых людей, в том числе в условиях пандемии коронавируса помогали жителям более 13 000 человек.