Красноярск, , 12:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 451 случай заражения коронавирусом, госпитализировали 45 ковид-пациентов (20 марта — 42). Об этом ИА REGNUM сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 356 837 носителей коронавируса, выздоровели 342 164 человека. За сутки в крае выздоровели 926 человек.

Напомним, 20 марта в регионе был подтверждён 451 случай заражения, список выздоровевших пополнился 1319 фамилиями.

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