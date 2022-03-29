Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM В Свердловской области на базе Сысертской районной больницы открывается школа здоровья для уральцев, переболевших ковидом. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предполагается, что на базе медучреждения проведут семинары. В ходе беседы будут обсуждать рациональное питание, вредные привычки, психологическое здоровье, профилактику и последствия коронавируса. Слушатели школы получат не только знания, но и психологическую поддержку. Занятие будет вести психолог-реабилитолог.

Лекции школы здоровья утвердил Минздрав РФ. Мероприятия призваны сформировать у слушателей приверженность к здоровому образу жизни и сподвигнуть тщательнее следить за своим самочувствием.