Куала-Лумпур, , 07:12 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 52 пациента с коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 34 717. Также за минувшие сутки на малайзийской территории выявили 21 839 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 101 081 случай заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 247 065 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 291 пациент находится в палатах интенсивной терапии, из них 188 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 26 марта в Малайзии прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции 47,8% жителей королевства.