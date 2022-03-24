Чебоксары, 24 марта 2022, 13:13 — REGNUM В Чувашии установлено рекордное суточное число вылечившихся от COVID-19. В то же время возросло число жертв пандемии. Такие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус
Коронавирус
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным на 24 марта, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 76 342 случая заражения коронавирусом, в том числе 23 марта — 84. Напомним, что 22 марта подтверждено 87 случаев заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели 56 389 человек, что составляет 74,84% от числа лабораторно выявленных случаев заражения коронавирусом. В том числе 23 марта выписаны 600 пациентов, что является рекордным суточным показателем.

В то же время в Чувашии госпитализированы в ковидные стационары ещё 29 пациентов, а количество жертв пандемии увеличилось на четыре. Таким образом, от ковида умерли 4533 жителя.

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