Ханты-Мансийск, , 11:36 — REGNUM В Югре за сутки на 26 марта госпитализировали 24 больных с COVID-19, 532 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Красная зона» Александр Куликов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом, на 31 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 26 марта является Ханты-Мансийск — 46.

С начала пандемии в Югре к 26 марта насчитывается 206 041 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 199 102 пациентов, 2504 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее).

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