Москва, , 09:06 — REGNUM О героических действиях командира взвода батальона связи, старшего лейтенанта Хусейна Гадаева во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 25 марта в Минобороны РФ.

Командир взвода батальона связи, старший лейтенант Хусейн Гадаев Минобороны РФ

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Отмечается, что позиции подразделений ВС РФ были обстреляны украинскими националистами с применением артиллерии, после чего завязался неравный бой.

Также указывается, что обеспечивающая связь подразделений с вышестоящим штабом машина старшего лейтенанта Гадаева была выведена из строя из-за осколочных повреждений от разорвавшегося снаряда, а сам российский офицер был отброшен взрывной волной.

«Не растерявшись в сложившейся обстановке, Хусейн в состоянии болевого шока вынес из-под огня противника водителя-электрика, потерявшего сознание, и тем самым спас ему жизнь», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что старший лейтенант незамедлительно приступил к устранению повреждений, так как понимал, что отсутствие связи с вышестоящим штабом и внутри подразделений, лишит командование возможности оперативно координировать действия войск в бою. При этом, несмотря на полученное тяжелое ранение, Хусейн продолжил управлять подчиненными, пока не потерял сознание.

«Благодаря мужественным действиям старшего лейтенанта Гадаева нарушенная связь была восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны РФ рассказали о героических действиях командира зенитного ракетного дивизиона, подполковника Альберта Усманова во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины