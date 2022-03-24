Курск, , 15:30 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 53 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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24 марта зарегистрировано 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 112 тыс. 266 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 102 тыс. 689 пациентов, в том числе 476 — за последние сутки.

Всего скончались 2359 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.