Гавана, , 03:18 — REGNUM На Кубе за прошедшие трое суток не зафиксировали ни одного случая смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Ведомство уточняет, что с начала пандемии на кубинской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 8508 человек. Всего в республике подтвердили 1 085 404 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время на территории Кубы числится 3627 активных случая заболевания COVID-19. Тем не менее заболеваемость на кубинской территории продолжает стабильно снижаться. В частности, за 25 марта в стране выявили 836 носителей SARS-CoV-2.