Женева, Швейцария, , 22:23 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 1 885 174 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5769 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 23 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 472 816 657 носителей вируса, подтверждено 6 099 380 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 1 244 012 выявленных инфицированных и 14 865 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.