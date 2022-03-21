Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 722 человека, выписан с выздоровлением 971 пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 21 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (158), Таганроге (40), Шахтах (38), Волгодонске (36), Неклиновском и Сальском районах (по 29). Более 27% носителей инфекции — люди старше 66 лет, почти 13% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё восемь мужчин в возрасте от 54 до 95 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 354 527 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 334 106 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 10 658 человек.

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