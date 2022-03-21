Белгород, , 12:50 — REGNUM В Белгородской области за прошедшие сутки выписаны после выздоровления 178 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в региональном оперативном штабе. На вакцинацию от COVID-19 записались 354 человека. Зарегистрировано пять летальных исходов.

Коронавирус Permkrai.ru

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 124 377 носителей коронавируса. Справились с заражением 103 911 человек, лечатся в стационарах 1475 пациентов, амбулаторно — 16 875 жителей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 2 116 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 081 227 заявок, полный курс прошли 990 698 белгородцев.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали региона поступили пять новых пациентов.