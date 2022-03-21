Подгорица, 21 марта 2022, 17:25 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за последние 24 часа в Черногории было зарегистрировано еще 56 новых положительных случаев коронавируса, при этом летальных исходов не зарегистрировано.
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Число активных случаев в стране составляет 711.
В клиническом центре Черногории находится шесть пациентов в тяжелом состоянии.