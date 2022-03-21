Пермь, , 10:44 — REGNUM В Пермском крае, по состоянию на утро 21 марта, первичную вакцинацию прошли свыше 1 млн 172 тыс. жителей. Из них почти 2 тыс. — это подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вакцинация Permkrai.ru

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Ревакцинацию проходят 258,5 тыс. пермяков. За последнюю неделю (14−20 марта) повторно антиковидную прививку сделали 4,2 тыс. человек. Завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной, за неделю 2,6 тыс. жителей региона.

Стоит отметить, в Прикамье продолжают вакцинировать на платной основе иностранцев. На сегодняшний день привито более 3,2 человек, среди которых есть иностранные студенты.