Ижевск, , 19:50 — REGNUM В образовательных учреждениях Удмуртии отменяется ряд ограничений, которые были введены ранее для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила глава минобразования республики Светлана Болотникова.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

В частности, отменяется необходимость соблюдения социальной дистанции при проведении аттестации, а также шахматная рассадка учащихся в классах.

«Достаточно сложно был организован учебный процесс с разными по времени звонками, время входа в школу — это отменяется», — цитирует министра портал «Сусанин».

Кроме того, летние лагеря теперь могут быть заполнены на 100%. Для работников отменяется требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус еженедельно. Сейчас тест будет необходим только в начале каждой смены.

Сохраняется требование о проведении уборки дезинфицирующими средствами.

Разрешается проведение массовых мероприятий в школах и детских лагерях, но для участия потребуются защитная маска, а также QR-код переболевшего или вакцинированного.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 марта прививку от коронавируса сделали 695 270 человек. Второй компонент препарата получил 550 431 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.