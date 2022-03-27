Севастополь, , 11:18 — REGNUM В Севастополе за сутки в коронавирусные стационары попали 20 человек, данные опубликованы 27 марта городским департаментом здравоохранения. Накануне, 26 марта, сообщалось о 34 новых госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны ещё десять пациентов. Всего на утро 27 марта в ковид-стационарах региона остаются 300 человек, всего в регионе развёрнуто 462 койки для лечения пациентов с COVID-19.

За сутки на территории Севастополя подтверждено ещё 153 случая заражения коронавирусом — на 22 меньше, чем накануне. Скончались ещё четыре пациента.

С начала пандемии в городе заражение коронавирусом подтвердилось у 81 464 человек, выздоровели 77 904 пациента, скончались 2 256 человек.