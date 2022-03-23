Тюмень, , 15:49 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 1405 вылечившихся ковидных пациентов, 102 госпитализировано с COVID-19. Об этом 23 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Врачи © Simon Ruf/UNMEER

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За сутки на 23 марта коронавирус выявили у 429 тюменцев. Это на 122 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 марта коронавирус выявили у 183 339 человек, выздоровели 166 298 пациентов, скончались 4166 (на 11 человек больше, чем днём ранее).

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