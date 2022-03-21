Таллин, , 11:30 — REGNUM

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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С 14 по 20 марта 2022 года в Эстонии были выявлены 11 235 новых случаев заражения коронавирусом — на 27,4% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 15 477 человек. Об этом сообщил Департамент здоровья Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Число госпитализированных с коронавирусом пациентов также продолжает снижаться. По положению на утро 21 марта в госпитализации нуждались 511 человека — на 93 меньше, чем неделей ранее.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость 20 марта составила 2 008 случаев на 100 000 населения, снижение показателей фиксируется шестую неделю подряд — со второй половины февраля.

Подчеркивается, что недельные цифры по числу зараженных коронавируса в Эстонии являются предварительными данными, которые основаны на ежедневной статистике Департамента здоровья и могут быть впоследствии уточнены.